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وزارة الصحة في غزة: 33899 شهيدًا و76664 جريحا منذ بدء القصف على القطاع
Lebanon 24
17-04-2024
|
04:33
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