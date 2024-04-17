السفير المصري علاء موسى بعد لقاء اللجنة الخماسية فرنجيّة في بنشعي: تبادلنا أفكارا عدّة واستمعنا إلى رؤية فرنجية في ما خصّ الملف الرئاسي في ظل الانسداد القائم

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