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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة ومعقدة وندعو كافة الأطراف لخفض التصعيد (الجزيرة)
Lebanon 24
17-04-2024
|
05:41
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