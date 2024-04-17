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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة ومعقدة وندعو كافة الأطراف لخفض التصعيد (الجزيرة)

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:41
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