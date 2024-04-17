Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين بشأن التصعيد بين إيران وإسرائيل: نجري حوارا مع الأطراف ونحث على ضرورة وقف التصعيد (الشرق)

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوريل حذر إيران وإسرائيل من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
17/04/2024 16:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة ومعقدة وندعو كافة الأطراف لخفض التصعيد (الجزيرة)
lebanon 24
17/04/2024 16:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: ندعو #إيران وإسرائيل إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد
lebanon 24
17/04/2024 16:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يدعو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس ووقف التصعيد (العربية)
lebanon 24
17/04/2024 16:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2024-04-17
09:07 | 2024-04-17
09:01 | 2024-04-17
08:57 | 2024-04-17
08:54 | 2024-04-17
08:18 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24