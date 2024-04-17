Advertisement

أخبار عاجلة

قائد الجيش الإيراني: أي اعتداء على مصالحنا سيقابل برد حاسم وبأسلحة أكثر فتكا (الجزيرة)

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا هاجمت إسرائيل مصالحنا وشخصياتنا ومواطنينا فسنرد بهجوم مضاد ضدهم
lebanon 24
17/04/2024 16:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
17/04/2024 16:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: قائد البحرية في الحرس الثوري يقول إن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز (الجزيرة)
lebanon 24
17/04/2024 16:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: كشف هوية قائد الوحدة 8200 خطأ وسيجري التحقيق فيه (الجزيرة)
lebanon 24
17/04/2024 16:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2024-04-17
09:07 | 2024-04-17
09:01 | 2024-04-17
08:57 | 2024-04-17
08:54 | 2024-04-17
08:18 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24