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رئيس الوزراء القطري: تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن غزة (الحدث)

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:59
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