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رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ينتقد الحكومة الإسرائيلية ويتهمها بأنها تخلت عن سكان الشمال (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:19
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