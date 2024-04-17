السفير المصري علاء موسى بعد لقاء اللجنة الخماسية رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل: توافقنا على الاجتماع مرّة ثانية والاجتماع اليوم كان بناء وإيجابيًّا

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