رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء سفراء الخماسية: كان الاجتماع مطولا ومعمّقا دخلنا في كل وجهات النظر وحاولنا توضيح وجهة نظر الكتائب واشكالية الانتخابات الرئاسية

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