الجميّل: المشكلة التي نعاني منها أنّ "حزب الله" يعطّل نصاب الجلسات ويمنع العملية الديمقراطية ويمنع أيَضًا التوافق بإصراره على مرشحه وأمام هذا الوضع ماذا نفعل هل نستسلم ونقبل بمرشحه؟

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