Advertisement

أخبار عاجلة

الجميّل: المشكلة التي نعاني منها أنّ "حزب الله" يعطّل نصاب الجلسات ويمنع العملية الديمقراطية ويمنع أيَضًا التوافق بإصراره على مرشحه وأمام هذا الوضع ماذا نفعل هل نستسلم ونقبل بمرشحه؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 08:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل بعد لقائه "الخماسية": لن نقبل أن يفرض حزب الله مرشحه على لبنان
lebanon 24
17/04/2024 18:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يصف الوضع في المستوطنات التي يقصفها "الحزب"... ماذا قال؟
lebanon 24
17/04/2024 18:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
lebanon 24
17/04/2024 18:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يرفض "حزب الله" مساجلة التيار العوني في مواقفه الاعتراضية؟
lebanon 24
17/04/2024 18:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:25 | 2024-04-17
11:24 | 2024-04-17
11:23 | 2024-04-17
10:56 | 2024-04-17
10:49 | 2024-04-17
10:49 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24