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بوليتيكو عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية: الوضع على الجبهة الشرقية تدهور كثيرا في الأيام الأخيرة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-04-2024 | 10:05
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