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بايدن في مقال لصحيفة وول ستريت جورنال: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضعفت قدرات إسرائيل العسكرية (الشرق)

Lebanon 24
17-04-2024 | 10:44
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