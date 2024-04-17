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بايدن في مقال بـ WSJ: قد ننجر إلى حرب في الشرق الأوسط إذا صعدت إيران هجماتها (العربية)

Lebanon 24
17-04-2024 | 10:49
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