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رئيس مجلس النواب الأميركي: قرار تمويل المساعدات لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل سيطرح اليوم (العربية)

Lebanon 24
17-04-2024 | 11:25
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