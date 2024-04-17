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مجلس الأمن الدولي يؤجل إلى الجمعة جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة (الحرة)

Lebanon 24
17-04-2024 | 12:52
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