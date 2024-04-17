Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: نعمل على تقييم الوساطة وكيفية انخراط كل الأطراف فيها

Lebanon 24
17-04-2024 | 13:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة ومعقدة وندعو كافة الأطراف لخفض التصعيد (الجزيرة)
lebanon 24
17/04/2024 23:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب في الاتصال عن قلق دولة قطر إزاء التطورات بالمنطقة داعيا الأطراف للتهدئة وضبط النفس
lebanon 24
17/04/2024 23:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: يجب أن نعمل على وقف كل أشكال التصعيد في غزة والضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
17/04/2024 23:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير الدفاع الأميركي يدعوان كل الأطراف لضبط النفس وخفض التصعيد
lebanon 24
17/04/2024 23:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:29 | 2024-04-17
16:28 | 2024-04-17
16:05 | 2024-04-17
16:01 | 2024-04-17
15:35 | 2024-04-17
15:31 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24