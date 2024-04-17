Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نستمر في الحديث مع الإسرائيليين لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه نحو صراع مباشر مع إيران

Lebanon 24
17-04-2024 | 13:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الألمانية: هجوم إيران على إسرائيل يظهر أن طهران لا تخشى التصعيد الإقليمي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/04/2024 23:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران
lebanon 24
17/04/2024 23:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الجزيرة": الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن عملا مسؤولا
lebanon 24
17/04/2024 23:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: أبلغنا إسرائيل أن الصراع مع إيران يجب ألا يمتد إلى المنطقة
lebanon 24
17/04/2024 23:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:29 | 2024-04-17
16:28 | 2024-04-17
16:05 | 2024-04-17
16:01 | 2024-04-17
15:35 | 2024-04-17
15:31 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24