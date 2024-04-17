Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس طلبا من وزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا الضغط على حماس لإتمام صفقة تبادل

Lebanon 24
17-04-2024 | 14:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحيات أوسع للتوصل لاتفاق تبادل مع حماس
lebanon 24
17/04/2024 23:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبوتنيك" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مواجهة صعبة بين نتنياهو والوزيرين في مجلس الحرب غانتس وأيزنكوت بشأن صفقة الرهائن
lebanon 24
17/04/2024 23:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مستمرة على الرغم من رد حماس " السلبي"
lebanon 24
17/04/2024 23:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: حماس تنازلت عن بعض مطالبها لإنجاز صفقة التبادل
lebanon 24
17/04/2024 23:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:29 | 2024-04-17
16:28 | 2024-04-17
16:05 | 2024-04-17
16:01 | 2024-04-17
15:35 | 2024-04-17
15:31 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24