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نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: إسرائيل لم تفعل ما يجب لحماية الطواقم الإغاثية في غزة

Lebanon 24
17-04-2024 | 16:05
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