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ممثل الرئيس الفلسطيني: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بدون معيقات

Lebanon 24
17-04-2024 | 16:56
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