Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية الأردن: وكالة الأنروا يجب أن تبقى وضرورة لا غنى عنها

Lebanon 24
17-04-2024 | 17:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الأردن: يجب توفير الحماية لموظفي وكالة الأونروا
lebanon 24
18/04/2024 04:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: ندعم استمرار عمل وكالة أونروا التي لا غنى عنها في تقديم المساعدات لغزة وللفلسطينيين
lebanon 24
18/04/2024 04:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الجزائري: نعلن تقديمنا 15 مليون دولار بشكل استثنائي لوكالة الأونروا
lebanon 24
18/04/2024 04:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي وبوريل يحذران من التداعيات الخطيرة لاستمرار الشلل في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
18/04/2024 04:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:40 | 2024-04-17
19:39 | 2024-04-17
19:38 | 2024-04-17
19:37 | 2024-04-17
19:36 | 2024-04-17
19:18 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24