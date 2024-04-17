Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم البنتاغون ل"سكاي نيوز": دعمنا لإسرائيل والدفاع عن أمنها أمر قوي لا يتزعزع

Lebanon 24
17-04-2024 | 18:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سكاي نيوز": السلطة الفلسطينية أعطيت فرصة لإقامة دولة ورفضت
lebanon 24
18/04/2024 04:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ينتقد الحكومة الإسرائيلية ويتهمها بأنها تخلت عن سكان الشمال (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/04/2024 04:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي ميداني آخر من "حزب الله" في غارة طالت منطقة الشهابية جنوبي لبنان
lebanon 24
18/04/2024 04:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية": هناك شراكة وتحالف دفاعي للتصدي للهجمات الإيرانية
lebanon 24
18/04/2024 04:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:40 | 2024-04-17
19:39 | 2024-04-17
19:38 | 2024-04-17
19:37 | 2024-04-17
19:36 | 2024-04-17
19:18 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24