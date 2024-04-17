بيان لمجموعة السبع: المخاطر الجيوسياسية الكبيرة الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على التجارة وسلاسل التوريد وأسعار السلع

Lebanon 24