Advertisement

أخبار عاجلة

بيان لمجموعة السبع: المخاطر الجيوسياسية الكبيرة الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على التجارة وسلاسل التوريد وأسعار السلع

Lebanon 24
17-04-2024 | 19:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: الواقع الجيوسياسي تغير منذ بدء الحرب الأوكرانية وتغيرت حدود روسيا وأوكرانيا وعلى الجميع القبول بذلك (الشرق)
lebanon 24
18/04/2024 07:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill": كيف ستؤثر الحرب على غزة في إعادة تشكيل الشرق الأوسط؟
lebanon 24
18/04/2024 07:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أوكرانيا: خسائرنا منذ بداية الحرب الروسية نحو 30% من حجم الاقتصاد الكلي وفقدان نحو 3.5 مليون وظيفة (الشرق)
lebanon 24
18/04/2024 07:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية ويبحثان الاستقرار بالشرق الأوسط
lebanon 24
18/04/2024 07:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:52 | 2024-04-17
23:51 | 2024-04-17
23:49 | 2024-04-17
23:05 | 2024-04-17
19:40 | 2024-04-17
19:39 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24