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وزير خارجية الصين: نأمل أن تستمع أمريكا للمجتمع الدولي فيما يتعلق بقضية غزة

Lebanon 24
18-04-2024 | 00:27
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