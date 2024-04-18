Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس حركة فتح لـAWP: السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة في قطاع غزة بعد الحرب

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحث مع وزير الخارجية الإسباني آخر مستجدات الحرب في قطاع غزة واتساعها إلى دول أخرى (الجزيرة)
lebanon 24
18/04/2024 13:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بريطانيا لرئيس الحكومة الفلسطينية: مستعدون للعمل مع الحلفاء على دعم السلطة
lebanon 24
18/04/2024 13:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست: يجب أن ننهي الحرب باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال قطاع غزة
lebanon 24
18/04/2024 13:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لدينا خارطة طريق لإنهاء الحرب تبدأ بتنفيذ اتفاق جدة(العربية)
lebanon 24
18/04/2024 13:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:07 | 2024-04-18
05:56 | 2024-04-18
05:54 | 2024-04-18
05:53 | 2024-04-18
05:51 | 2024-04-18
05:50 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24