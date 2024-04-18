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مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نحن على وشك حرب إقليمية تؤثر على العالم وندعو الأطراف إلى ضبط النفس

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:06
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