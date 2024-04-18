السفير المصري بعد لقاء الخماسية باسيل: توافقنا على عناوين رئيسية هامة جداً ابرزها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ويجب فصل الاحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي

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