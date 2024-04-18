24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
السفير المصري: عدم حضور أحد سفراء اللجنة الخماسية لا يغير في موقفها
Lebanon 24
18-04-2024
|
05:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير المصري علاء موسى بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية بري في عين التينة: التأكيد على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية بري في عين التينة: التأكيد على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس
18/04/2024 13:15:50
18/04/2024 13:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى بعد لقاء اللجنة الخماسية رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل: توافقنا على الاجتماع مرّة ثانية والاجتماع اليوم كان بناء وإيجابيًّا
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى بعد لقاء اللجنة الخماسية رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل: توافقنا على الاجتماع مرّة ثانية والاجتماع اليوم كان بناء وإيجابيًّا
18/04/2024 13:15:50
18/04/2024 13:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى بعد لقاء اللجنة الخماسية فرنجيّة في بنشعي: تبادلنا أفكارا عدّة واستمعنا إلى رؤية فرنجية في ما خصّ الملف الرئاسي في ظل الانسداد القائم
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى بعد لقاء اللجنة الخماسية فرنجيّة في بنشعي: تبادلنا أفكارا عدّة واستمعنا إلى رؤية فرنجية في ما خصّ الملف الرئاسي في ظل الانسداد القائم
18/04/2024 13:15:50
18/04/2024 13:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يلتقي السفير القطري في بنشعي قبيل وصول كافة سفراء اللجنة الخماسية
Lebanon 24
فرنجية يلتقي السفير القطري في بنشعي قبيل وصول كافة سفراء اللجنة الخماسية
18/04/2024 13:15:50
18/04/2024 13:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال وتوقف مباراة الحكمة والرياضي.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال وتوقف مباراة الحكمة والرياضي.. ماذا حصل؟ (فيديو)
15:34 | 2024-04-17
17/04/2024 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام.. هؤلاء في لبنان سيتقاضون "أموالاً" بالدولار
Lebanon 24
بعد أيام.. هؤلاء في لبنان سيتقاضون "أموالاً" بالدولار
14:40 | 2024-04-17
17/04/2024 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
08:25 | 2024-04-17
17/04/2024 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طرقات في صيدا.. ما القصّة؟ (صورة)
Lebanon 24
قطع طرقات في صيدا.. ما القصّة؟ (صورة)
12:54 | 2024-04-17
17/04/2024 12:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"إيران غاضبة من حزب الله".. تقريرٌ اسرائيلي يكشف السبب!
Lebanon 24
"إيران غاضبة من حزب الله".. تقريرٌ اسرائيلي يكشف السبب!
12:00 | 2024-04-17
17/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:07 | 2024-04-18
وسائل اعلام اسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار
05:56 | 2024-04-18
فرنجية: أنا مع رئيس جمهورية لا يخاف من جبران باسيل أو غيره
05:54 | 2024-04-18
فرنجية: أبلغت كتلة الاعتدال أن مبادرتها لا يمكن أن تنجح
05:53 | 2024-04-18
فرنجية: باسيل أبلغني "ما رح ننتخبك لو شو ما صار"
05:51 | 2024-04-18
فرنجية: نعتبر سلاح حزب الله سلاح مقاومة
05:50 | 2024-04-18
فرنجية رداً على إمكانية تخلي الثنائي الشيعي عن ترشيحه: لم نمر بأي ظرف غير صريح بين بعضنا
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
18/04/2024 13:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
18/04/2024 13:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
18/04/2024 13:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24