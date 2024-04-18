Advertisement

أخبار عاجلة

فرنجية: باسيل أبلغني "ما رح ننتخبك لو شو ما صار"

Lebanon 24
18-04-2024 | 05:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الخماسية" رباعية عند فرنجية وباسيل.. بري: سأترأس الحوار بلا شروط مسبقة
lebanon 24
18/04/2024 15:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"مستقلون من أجل لبنان": ترتيب لقاء بين باسيل وفرنجية وتقريب بين بكركي وحزب الله
lebanon 24
18/04/2024 15:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية من بكركي: لا خلاف بين المردة وبكركي
lebanon 24
18/04/2024 15:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخماسية" بعد لقائها باسيل: يجب فصل الاحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي
lebanon 24
18/04/2024 15:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:44 | 2024-04-18
07:32 | 2024-04-18
07:31 | 2024-04-18
07:06 | 2024-04-18
07:00 | 2024-04-18
06:52 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24