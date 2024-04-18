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الرئاسة الفلسطينية: سياسات أميركا لا تخدم مصلحة شعوب المنطقة ونريد من العالم العربي التحرك والضغط عليها لوقف الحرب (الشرق)

Lebanon 24
18-04-2024 | 06:52
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