Advertisement

أخبار عاجلة

برلين تستدعي سفير موسكو بعد توقيف شخصين في ألمانيا يشتبه بأنهما جاسوسان لروسيا

Lebanon 24
18-04-2024 | 07:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية تطلب من سفير ألمانيا لدى موسكو تفسيرات حول قيام ضباط ألمان بمناقشة إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" (سبوتنيك)
lebanon 24
18/04/2024 15:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
على خلفية "التسجيل المسرب".. روسيا تستدعي سفير ألمانيا
lebanon 24
18/04/2024 15:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس: وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني في موسكو
lebanon 24
18/04/2024 15:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. توقيف شخصين بهذه التهمة
lebanon 24
18/04/2024 15:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:44 | 2024-04-18
07:32 | 2024-04-18
07:31 | 2024-04-18
07:06 | 2024-04-18
06:52 | 2024-04-18
06:45 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24