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الخارجية الايرانية: إيران تتحمل مسؤولياتها تجاه الاستقرار الإقليمي والعالمي لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها القومية

Lebanon 24
18-04-2024 | 09:08
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