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الحوثي: العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية ويسعى لتهجير الفلسطينيين من بعض القرى هناك (الجزيرة)

Lebanon 24
18-04-2024 | 09:40
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