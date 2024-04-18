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المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن: نحثّ إسرائيل من جديد على وقف توسعة المستوطنات بشكل فوري ونُؤكّد التزامنا بحلّ الدولتين ويجب أن نعمل معا لتحويل رؤية السلام لواقع
Lebanon 24
18-04-2024
|
11:50
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