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المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن: نحثّ إسرائيل من جديد على وقف توسعة المستوطنات بشكل فوري ونُؤكّد التزامنا بحلّ الدولتين ويجب أن نعمل معا لتحويل رؤية السلام لواقع

Lebanon 24
18-04-2024 | 11:50
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