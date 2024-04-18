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أردوغان: يجب التوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وبعده اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ حلّ الدولتين

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:08
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