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الجيش الإسرائيلي: توسيع السيطرة العملياتية على الممر الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:11
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