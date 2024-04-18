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النائب سجيع عطية للـ"أم تي في": اتفقنا مع اللجنة الخماسيّة على عقد اجتماع آخر لابتداع حلّ وسطي في الملف الرئاسي إذا ما صدقت النوايا

Lebanon 24
18-04-2024 | 15:51
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