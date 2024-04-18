عطية للـ"أم تي في": لا إنتخابات بلديّة وهناك اتفاق بين "التيار الوطنيّ الحرّ" و"حركة أمل" على التمديد ومَن يعيش للأسبوع المقبل "بيذكّر الثاني"

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