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وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية لا بالأفعال أو الأقوال

Lebanon 24
18-04-2024 | 17:38
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