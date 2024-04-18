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مندوبة قطر في الأمم المتحدة: نرفض أية عملية عسكرية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح

Lebanon 24
18-04-2024 | 17:59
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