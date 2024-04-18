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سي إن إن عن مسؤول أميركي: فهمنا من المسؤولين الإسرائيليين أنهم لن يستهدفوا أي منشآت نووية إيرانية

Lebanon 24
18-04-2024 | 22:48
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