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القناة ١٢ الإسرائيلية: اجتماع أمني تشهده وزارة الدفاع حاليا في تل أبيب

Lebanon 24
18-04-2024 | 23:07
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