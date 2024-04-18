Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إيراني: المنشآت النووية القريبة من أصفهان "آمنة تماما"

Lebanon 24
18-04-2024 | 23:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بوقوع "انفجارات قوية" قرب أصفهان
lebanon 24
19/04/2024 08:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية الإيرانية: المراكز النووية في البلاد آمنة تماما (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/04/2024 08:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن إعلام إيراني: إسرائيل تخلي سفارتها في أذربيجان
lebanon 24
19/04/2024 08:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: مجلس الأمن القومي اجتمع أمس "واتخذ القرارات المناسبة" بشأن الهجوم على قنصلية طهران في دمشق
lebanon 24
19/04/2024 08:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:24 | 2024-04-19
01:23 | 2024-04-19
01:20 | 2024-04-19
01:19 | 2024-04-19
01:15 | 2024-04-19
01:07 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24