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حماس: ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى الأقصى والاعتكاف فيه حتى الاثنين

Lebanon 24
19-04-2024 | 02:17
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