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معاريف: استطلاع رأي يكشف أن 42% من الإسرائيليين يعتبرون بيني غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 37% يرون نتنياهو الأنسب

Lebanon 24
19-04-2024 | 02:37
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