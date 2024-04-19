Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية أن الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عال

Lebanon 24
19-04-2024 | 02:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": التقديرات في إسرائيل أن نافذة الهجوم على إيران ستبقى مفتوحة لأسابيع عدة
lebanon 24
19/04/2024 11:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزارة الخارجية تطلب من سفاراتها في العالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بخصوص الهجوم على إيران
lebanon 24
19/04/2024 11:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير: نتعهّد برد غير مسبوق على الهجوم الإيراني ونقول للإسرائيليين: "لا تذهبوا إلى النوم"
lebanon 24
19/04/2024 11:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة ١٤ الإسرائيلية": الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده نهاية الأسبوع تحسباً لرد إيران على الغارة في دمشق
lebanon 24
19/04/2024 11:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:14 | 2024-04-19
04:02 | 2024-04-19
04:01 | 2024-04-19
03:59 | 2024-04-19
03:55 | 2024-04-19
03:50 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24