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اكسيوس عن مسؤولين أميركيين: واشنطن حذرت تل أبيب من أن التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:50
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