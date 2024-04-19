Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى بلادنا

Lebanon 24
19-04-2024 | 04:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: نخوض حرب إرادات وإيران انتصرت فيها وستواصل تحقيق الانتصارات
lebanon 24
19/04/2024 13:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: عمليتنا العسكرية ضد إسرائيل أطاحت بقوة الكيان الصهيوني وردنا كان مدروسا ودقيقا
lebanon 24
19/04/2024 13:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: العملية استهدفت مراكز عسكرية وتمت بتنسيق كامل بين الميدان والدبلوماسية
lebanon 24
19/04/2024 13:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: العملية ضد الكيان الصهيوني نفذت بدقة عالية وعرضنا فيها قوة صواريخنا ومسيراتنا بشكل جيد
lebanon 24
19/04/2024 13:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:37 | 2024-04-19
06:32 | 2024-04-19
06:31 | 2024-04-19
06:27 | 2024-04-19
06:24 | 2024-04-19
06:20 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24