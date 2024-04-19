Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: الهجوم أصاب قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة أصفهان

Lebanon 24
19-04-2024 | 05:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الهجوم الإسرائيلي.. فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان
lebanon 24
19/04/2024 15:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين: طهران وواشنطن أجرتا محادثات سرية وغير مباشرة في عمان في كانون الثاني
lebanon 24
19/04/2024 15:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان
lebanon 24
19/04/2024 15:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: نفذنا ضربات على مواقع في إيران
lebanon 24
19/04/2024 15:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:49 | 2024-04-19
08:39 | 2024-04-19
08:36 | 2024-04-19
08:23 | 2024-04-19
08:21 | 2024-04-19
08:10 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24