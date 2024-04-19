Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الدنماركية: قلقلون إزاء أنباء عن وقوع هجوم في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل وندعو الأطراف إلى ضبط النفس

Lebanon 24
19-04-2024 | 05:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية اليابانية: الهجوم الإيراني على إسرائيل يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط ونندد بهذا التصعيد
lebanon 24
19/04/2024 15:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء أمميون يقولون إسرائيل لم تمارس على ما يبدو حق الدفاع عن النفس في الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق (الشرق)
lebanon 24
19/04/2024 15:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير مضادة والقيام برد مماثل على الهجوم الإسرائيلي (الشرق)
lebanon 24
19/04/2024 15:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني من نيويورك: وجهنا رسائل إلى الأميركيين قبل وبعد الهجوم على إسرائيل بأننا لا نريد التصعيد
lebanon 24
19/04/2024 15:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:49 | 2024-04-19
08:39 | 2024-04-19
08:36 | 2024-04-19
08:23 | 2024-04-19
08:21 | 2024-04-19
08:10 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24